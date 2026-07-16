Il Como sta per concludere un accordo con il Chelsea per Trevoh Chalobah. L’intesa sembra vicina e l’operazione si sta avviando alla conclusione. Nel frattempo, l’Inter ha ormai abbandonato l’obiettivo. La trattativa tra il Como e il giocatore è in fase avanzata, mentre non ci sono più sviluppi riguardo a un possibile trasferimento in nerazzurro.

di Alberto Petrosilli Accordo in dirittura d’arrivo: il Como si prepara ad accogliere Chalobah con l’Inter ormai totalmente defilata. Il Como è ormai a un passo da uno dei colpi più importanti della propria campagna acquisti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club lariano ha raggiunto un’intesa con il Chelsea per Trevoh Chalobah, dopo una lunga trattativa che aveva visto i londinesi respingere due precedenti offerte presentate dalla società guidata da Cesc Fabregas. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Le parti avrebbero ora definito gli aspetti principali dell’operazione, con il difensore inglese che si appresta a diventare un nuovo rinforzo per la retroguardia biancoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Como vicino al colpo Trevoh Chalobah: accordo con il Chelsea, sfuma un obiettivo dell’Inter

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INTER, COLPO IN DIFESA! Chalobah, Alaba o Lucumí Khalaili VICINISSIMO!

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