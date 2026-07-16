Mentre la Nazionale italiana di Sporting sarà impegnata in Portogallo nella rassegna mondiale, il tiro a volo nazionale vivrà un intenso weekend di competizioni. Sabato 18 e domenica 19 luglio sono in programma appuntamenti di primo piano nella Fossa Universale, nel Compak Sporting e nell’Elica, oltre a tredici prove dei Campionati Regionali Estivi distribuite in undici regioni. Al TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana saranno assegnati i titoli italiani individuali di Fossa Universale. Gli atleti affronteranno complessivamente 200 piattelli, divisi equamente nelle due giornate. Il vincitore della classifica assoluta conquisterà il Trofeo FITAV, mentre i migliori delle singole categorie riceveranno titolo, Scudetto Tricolore, medaglia e montepremi federale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tiro a volo, weekend tricolore: quattro trofei nazionali e tredici gare regionali

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Volo - Campionati Italiani Tiri 2026

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