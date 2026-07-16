Nel fine settimana si svolgono quattro competizioni di tiro a volo in Italia, tra cui eventi di Fossa Universale, Compak Sporting ed Elica. Contestualmente, gli atleti italiani sono impegnati in Portogallo in una rassegna mondiale di specialità. Le gare si tengono su diverse location e rappresentano un’intensa giornata di attività per il settore. Sono in programma anche un nuovo turno dei Campionati Regionali Estivi.

Sarà un fine settimana intenso per il tiro a volo italiano. Mentre in Portogallo gli azzurri dello Sporting sono impegnati nella rassegna iridata di specialità, in Italia il calendario federale propone quattro grandi appuntamenti tra Fossa Universale, Compak Sporting ed Elica, oltre a un nuovo turno dei Campionati Regionali Estivi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Sulle pedane del TAV Umbriaverde-Todi di Massa Martana, in provincia di Perugia, saranno assegnati gli scudetti tricolori del Campionato Italiano Individuale di Fossa Universale. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tiro a volo, weekend ricco di gare: Fossa Universale, Compak Sporting, Elica e Regionali Estivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vagabundo Detiene Un Autobús Para Salvar A Una CEO Y Ella Le Propone Matrimonio

Notizie e thread social correlati

Tiro a Volo, un weekend pieno: Gran Premio Interforze, Fossa Universale e Campionati Regionali EstiviDal 1° al 3 maggio, la FITAV ha organizzato un fine settimana ricco di eventi in diverse parti d’Italia.

FITAV, weekend ricco di appuntamenti: Skeet, Compak Sporting e Fossa Universale protagonisti in tutta ItaliaNel fine settimana del 13 e 14 giugno, tre gare di tiro a volo si svolgono in diverse regioni italiane.

Temi più discussi: Tutte le gare del secondo weekend di luglio; Fossa Universale: le 8 meraviglie dell’Italia agli Europei; Tiro a volo, Gianni Casadio campione d’Italia sul campo di casa; Amighetti centra la tripla agli Euopei: oro, argento e bronzo nella Fossa universale.

Tiro a volo: i dati di fine giugno dei Campionati Regionali EstiviGrande partecipazione nell’ultimo fine settimana di giugno per i Campionati Regionali Estivi e il Gran Premio Regionale FITAV, che hanno richiamato complessivamente 1.731 tiratori sulle pedane di 27 i ... cacciapassione.com

Tiro a volo in evidenza. Gp Nazioni a tinte azzurreIl Gran Premio delle Nazioni, conclusosi con un grande successo nello scorso weekend nella bella cornice del circolo del Tiro a Volo di Montecatini Terme e Pieve a Nievole, si è tinto fortemente ... lanazione.it