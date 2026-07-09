Giovedì 9 luglio 2026 si terrà il secondo appuntamento di Tim Battiti Live, il festival musicale organizzato da Radio Norba. Durante l’evento, si esibiranno diversi cantanti, portando sul palco le hit più ascoltate dell’estate. Tra gli artisti presenti ci saranno musicisti noti e emergenti, pronti a intrattenere il pubblico con le loro performance dal vivo. L’evento si svolgerà in una località ancora da comunicare.

Secondo appuntamento, giovedì 9 luglio 2026, con Tim Battiti Live, il festival musicale organizzato da Radio Norba con i maggiori successi dell'estate. Dopo la parentesi primaverile di Battiti Spring, con la conduzione di Michelle Hunziker, al timone ora c'è invece Ilary Blasi affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia; assente Alvin, impegnato con le registrazioni de L'Isola dei Famosi. Per tutte le giornate di ripresa dello show, che si sono svolte a fine giugno a Trani, la conduttrice ha portato in Puglia tutta la famiglia. Solo pochi giorni fa, aveva pubblicato su Instagram anche uno scatto con i figli e il compagno Bastian Müller presenti nel backstage del programma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tim Battiti Live con Ilary Blasi, ecco i cantanti del 9 luglio

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Tim Battiti Live 2026 Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia in Puglia

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