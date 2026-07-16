Il terzo appuntamento di Tim Battiti Live è in programma questa sera su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Fabio Rovazzi. Le registrazioni delle puntate si sono svolte a fine giugno in Puglia. La trasmissione presenta esibizioni di vari cantanti, con il pubblico che assisterà alle performance dal vivo. La puntata sarà trasmessa in prima serata, con la presenza di artisti diversi ogni settimana.

Terzo appuntamento con Tim Battiti Live in onda questa sera, giovedì 16 luglio 2026, su Canale 5. A condurre il programma il trio formato da Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Fabio Rovazzi che sono stati in Puglia a fine giugno quando le puntate sono state realizzate. Come ha mostrato sui social, Blasi è stata raggiunta dal resto della famiglia, che ha approfittato della settimana in Puglia per trascorrere qualche giornata al mare. La storica versione estiva del programma musicale, oltre all'edizione Spring, trasmessa la scorsa primavera e condotta da Michelle Hunziker, realizzata a Ferrara, avrà anche una versione invernale come è stato annunciato durante la presentazione del palinsesto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Tim Battiti Live con Ilary Blasi, ecco i cantanti del 16 luglio

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Tim Battiti Live 2026 Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia in Puglia

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