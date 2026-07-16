Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Da tpi.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera, giovedì 16 luglio 2026, alle 21:30, su Canale 5 viene trasmessa la terza puntata di Tim Battiti Live 2026. Lo spettacolo musicale si svolge in diretta televisiva e in streaming. La trasmissione rientra nel programma estivo dedicato a eventi musicali e si può seguire sia in tv sia tramite piattaforme online. La serata prevede l’esibizione di vari artisti e band, con un pubblico presente in loco.

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. Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Dove vedere Tim Battiti Live 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Tim Battiti Live 2026 streaming. 🔗 Leggi su Tpi.it

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