Tim Battiti Live 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Notizia in breve

Stasera, giovedì 16 luglio 2026, alle 21:30, su Canale 5 viene trasmessa la terza puntata di Tim Battiti Live 2026. Lo spettacolo musicale si svolge in diretta televisiva e in streaming. La trasmissione rientra nel programma estivo dedicato a eventi musicali e si può seguire sia in tv sia tramite piattaforme online. La serata prevede l’esibizione di vari artisti e band, con un pubblico presente in loco.