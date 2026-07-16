Ti seppellisco | minaccia la moglie con la pala e l’aggredisce con un candelabro e una statuetta L’orrore mentre lei è in diretta social

Da secoloditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha aggredito la moglie durante una diretta social, minacciandola di seppellirla con una pala. La donna è stata colpita con un candelabro e una statuetta, mentre l’aggressione si svolgeva davanti a decine di spettatori online. La scena si è svolta senza interruzioni, con il soggetto che ha continuato a minacciare e aggredire la compagna. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi delle forze dell’ordine.

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Ha aggredito la moglie in diretta social e ha minacciato di seppellirla. Un incubo a porte aperte, quello che si è consumato prima davanti agli occhi increduli di decine di testimoni virtuali. E che poi è proseguito con inaudita ferocia tra le mura domestiche. A Lecce, un uomo di 57 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia di Stato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente. Lecce choc: aggredisce la moglie mentre lei è in diretta social, sotto gli occhi di quaranta utenti. L’allarme è scattato intorno alle 15 di martedì. La vittima si trovava all’interno della propria abitazione, impegnata in una diretta social alla quale stavano partecipando circa quaranta persone, inclusa un’amica d’infanzia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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