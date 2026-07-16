The Mound Recensione | non fidatevi dei compagni

Da gamerbrain.net 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In un nuovo gioco, una sagoma vestita come un compagno si avvicina al gruppo tra gli alberi. La figura si muove come un membro del team e sembra indirizzarsi verso il gruppo. Tuttavia, quando si avvicina, si nota che qualcosa non è come dovrebbe essere. La scena mette in discussione l'affidabilità dei compagni e introduce un elemento di suspense nel gioco.

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Una sagoma compare tra gli alberi. Ha lo stesso equipaggiamento di un compagno, si muove come lui e sembra dirigersi verso il gruppo. Avvicinandosi, però, qualcosa non torna. Potrebbe essere realmente un alleato rimasto indietro oppure una creatura generata dalla giungla per attirare la squadra in una trappola. È in questi momenti che The Mound: Omen of Cthulhu mostra la sua idea migliore: trasformare la cooperazione in una continua crisi di fiducia. Il gioco sviluppato da ACE Team e pubblicato da Nacon è disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, con una modalità cooperativa per quattro partecipanti e la possibilità di affrontare le spedizioni anche in solitaria. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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