Terremoto nella Fondazione San Michele Arcangelo | la replica dopo le accuse dell’ex presidente

La Fondazione San Michele Arcangelo ha risposto alle accuse dell’ex presidente riguardo alla legittimità della nomina del nuovo presidente. La fondazione ha dichiarato che la scelta di Giacomo Maisto è stata effettuata secondo le procedure previste e ritiene la nomina valida. L’ex presidente aveva sollevato dubbi sulla legittimità del cambio di guida, ma la fondazione ha respinto tali contestazioni, confermando la regolarità delle procedure adottate.

Terremoto ai vertici della Fondazione San Michele Arcangelo. Dopo le contestazioni sollevate dall’ex presidente Luca Baravalle sulla legittimità del cambio di guida dell’ente, la Fondazione replica e difende la nomina di Giacomo Maisto, definendola “pienamente legittima”. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione, l’assemblea dei soci avrebbe agito nel rispetto dello Statuto e del Codice Civile, deliberando la revoca di Luca Baravalle dagli incarichi di presidente e amministratore e nominando contestualmente Maisto nuovo presidente. “La nomina è stata formalizzata e resa efficace con il completamento degli adempimenti previsti dalla legge”, si legge nella nota diffusa il 15 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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