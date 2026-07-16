Dopo le dimissioni del segretario provinciale, il coordinatore regionale di Forza Italia non risponde a chiamate né messaggi. La situazione ha creato un vuoto di leadership all’interno del partito, con una comunicazione ufficiale assente. Non sono stati annunciati altri nomi o procedure per la gestione temporanea della guida locale. La situazione resta tesa, mentre i membri del partito attendono sviluppi.

Vige la consegna del silenzio dentro Forza Italia. Alle dimissioni del segretario provinciale Alessandro Pallassini è seguito il gelo. Il telefono del coordinatore regionale degli azzurri, Marco Stella, squilla a vuoto e anche i messaggi rimangono senza risposta. Ma gli iscritti al partito senese sono in ebollizione: nel Direttivo provinciale nessuno era stato messo al corrente né ufficialmente né in via informale della lettera di Pallassini. Di qui una serie di scambi di messaggi ’roventi’ sulle chat interne per manifestare amarezza e irritazione. Ma, al di là degli stati d’animo, ora gli occhi dei forzisti sono puntati al Congresso provinciale previsto nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Terremoto in Forza Italia. Lorè sarà il ’traghettatore’ dopo l’addio di Pallassini

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