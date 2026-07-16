Terra dei Fuochi nuove misure contro sversamenti e roghi

Da anteprima24.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state rafforzate le verifiche sui siti di discarica abbandonati, con pattugliamenti più frequenti e l’uso di microcamere per monitorare eventuali sversamenti o roghi. Le autorità hanno intensificato i controlli su aree recentemente liberate dai rifiuti, per prevenire nuovi sversamenti illegali. Le misure mirano a contrastare le attività illecite legate allo smaltimento dei rifiuti e ai roghi tossici nella zona.

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Tempo di lettura: 2 minuti Un’intensificazione del pattugliamento e della vigilanza (anche con microcamere) su siti recentemente liberati dai rifiuti o oggetto di persistenti reiterati sversamenti, la segnalazione dei nuovi sversamenti su strade e aree comunali, con classificazione a vista dei rifiuti e attivazione del servizio comunale competente per la rimozione tempestiva, l’utilizzo di eventuali fototrappole e sistemi di videosorveglianza in maniera coordinata con le iniziative delle altre Forze di Polizia e l’intensificazione degli sforzi per contrastate lo sversamento di rifiuti da parte degli svuota cantine.   Sono alcune delle misure... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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