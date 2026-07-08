Un tavolo operativo si è riunito oggi presso la Casa di don Diana, a Casal di Principe, per discutere delle plastiche agricole nella Terra dei Fuochi. L’obiettivo è avviare azioni concrete contro i roghi tossici delle plastiche. La riunione si inserisce in un percorso volto a ridurre i danni ambientali causati dagli incendi di materiali agricoli. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e il focus resta sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti plastici.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il tavolo operativo che si è riunito oggi presso la Casa di don Diana, a Casal di Principe, è un passo concreto per affrontare il tema delle plastiche agricole nella Terra dei Fuochi. Non servono più parole, ma strumenti immediati, coordinamento tra istituzioni e soluzioni praticabili per agricoltori e territori”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta, presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Campania, a margine dell’incontro che si è svolto oggi con il Consorzio PolieCo, Coldiretti, il Commissario unico per le bonifiche generale Giuseppe Vadalà e gli altri soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aveta: “Terra dei Fuochi, tavolo operativo su plastiche agricole. Da Villa Literno modello concreto contro i roghi tossici”

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