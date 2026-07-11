Un uomo di 71 anni è deceduto nella tarda mattinata di oggi a Brindisi, dopo aver accusato un malore mentre si trovava sugli scogli vicino a Punta del Serrone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo non è stato più rianimato. La vicenda è avvenuta in spiaggia, senza che siano stati segnalati altri coinvolgimenti. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Un uomo di 71 anni è morto nella tarda mattinata di oggi. 11 luglio, a Brindisi dopo aver accusato un malore mentre si trovava sugli scogli nei pressi di Punta del Serrone. Vano è stato ogni tentativo del personale sanitario del 118 intervenuto dopo la richiesta di soccorsi di alcuni bagnanti. In ragione delle alte temperature che imperversano in Puglia, da giorni lidi e spiagge pubbliche sono pieni di bagnanti. Anche il 71enne questa mattina aveva deciso di trascorrere qualche ora al mare. Poi il malore. Sul posto anche personale della capitaneria di porto, questura e polizia locale ed è stata anche informata la Procura di Brindisi. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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© Lecce.corriere.it - Brindisi, stroncato da un malore in spiaggia. Muore un uomo di 71 anni

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