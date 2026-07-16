Durante l’ultimo consiglio comunale, il sindaco ha aggiornato sulla situazione del teleriscaldamento, rispondendo a un’interrogazione sui lotti 1 e 2. Ha spiegato che i lavori sono in fase di verifica e che tutte le procedure previste dalla normativa sono in corso. Nessun dettaglio sui tempi o sui risultati delle verifiche è stato fornito.

Teleriscaldamento, la risposta dell’amministrazione all’interrogazione sui lotti 1 e 2 è arrivata nell’ultimo consiglio comunale Il sindaco Franco Capocchi, a nome di tutta l’amministrazione, ha chiarito lo stato di avanzamento dell’intervento e ha ribadito che tutte le verifiche previste dalla normativa sono in corso. "La documentazione tecnica e amministrativa è agli atti del Comune ed è consultabile dai consiglieri comunali". In merito all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Oltre il Ponte" sul progetto di realizzazione dell’impianto di teleriscaldamento relativo al completamento del Lotto 1 e del Lotto 2, il sindaco ha precisato che tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all’opera è regolarmente depositata agli atti dell’Ente ed è a disposizione dei consiglieri comunali che intendano prenderne visione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teleriscaldamento Il sindaco fa il punto su ’lotti’ e verifiche

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