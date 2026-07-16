Durante un evento a Valles, un rappresentante del Bologna ha parlato con i giovani tifosi, promettendo che la squadra farà del suo meglio per rendere felici i supporter più giovani. L'incontro ha visto scambi di battute e consigli tra il club e i tifosi in erba. I bambini presenti rappresentano spesso un punto di riferimento per le squadre professionistiche, anche in occasioni informali come questa. La serata è stata caratterizzata da un clima amichevole e spontaneo.

Valles (Bolzano), 16 luglio 2026 – I bambini sono la voce della verità. Ed è per questo che la serata con i baby tifosi a Valles è sempre la più temuta dagli allenatori del Bologna. Adesso lo sa anche Domenico Tedesco, stasera oggetto della curiosità senza filtro della piccola delegazione rossoblù, in piazza Casa della cultura, che da tradizione ha ospitato l’appuntamento, condotto dal giornalista Filippo Cotti (e trasmesso su Trc). Nemmeno il tempo di far scaldare il nuovo allenatore che piomba sul palco la Domanda con la maiuscola, il tormentone dell’estate: chi non vorresti che venisse ceduto dei tuoi giocatori? “Bella questa, eh.”, risponde Tedesco e con un po’ di costruzione dialettica dal basso, esce fuori dalla marcatura stretta, con buona pace di mamme e papà in platea che speravano in una conferma pubblica di Rowe o di Castro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Tedesco dialoga con i baby-tifosi del Bologna tra consigli e battute: “Daremo il massimo per farvi felici”

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