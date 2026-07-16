A Napoli, si investe nelle tecnologie di scavo “no dig” per le infrastrutture sotterranee. Questi metodi consentono di installare e riparare reti idriche, gasdotti, cavi elettrici e fibra ottica senza scavi a cielo aperto. Le infrastrutture interrate sono fondamentali per il funzionamento urbano e rappresentano una parte ancora poco conosciuta e censita delle reti cittadine. Il focus è sulla modernizzazione e sulla gestione più efficace delle reti sotterranee.

Napoli, 16 luglio 2026 – Il futuro delle città passa anche sotto la superficie. Reti idriche, gasdotti, cavi elettrici, fibra ottica e sistemi di telecomunicazione formano una infrastruttura estesa e strategica, indispensabile per il funzionamento dei centri urbani, ma ancora oggi conosciuta e censita solo parzialmente. È da questa consapevolezza che parte il confronto sulle nuove tecnologie per la realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale e sulle norme tecniche UNI dedicate alla loro progettazione ed esecuzione. "Il sottosuolo è la più grande infrastruttura delle nostre città, ma anche la meno conosciuta. Conoscerlo significa progettare meglio, costruire meglio e ridurre tempi, costi e contenziosi", sottolinea il presidente dell’Acen, Antonio Savarese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Tecnologie “no dig” a Napoli, il futuro dei cantieri passa (anche) dalle infrastrutture interrate

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La Tangenziale di Napoli è la prima Smart Road del Paese

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Napoli ospiterà il 16 luglio un evento sui cantieri sicuri, promosso dall'Associazione Costruttori Edili. Si parlerà delle tecnologie no-dig, che riducono del 70% i rischi lavorativi e sono considerate ecocompatibili. Continua la lettura : https://t.co/CWoYIyx7ps x.com