Il primo tavolo istituzionale sulla linea ferroviaria Pisa-Roma si è tenuto questa mattina. Al centro dell'incontro le criticità che interessano utenti e pendolari sulla tratta. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e delle aziende ferroviarie, con l’obiettivo di affrontare i problemi segnalati e trovare soluzioni pratiche. Non sono stati forniti dettagli sulle decisioni prese o sui prossimi passi da seguire.

FIRENZE – Si è riunito questa mattina (16 luglio) il primo tavolo istituzionale di confronto relativo alla linea ferroviaria ‘Tirrenica’ Pisa-Roma. Questo incontro – tenutosi in video call – si colloca nel più ampio percorso di confronto tra Regione Toscana, enti locali, comitati pendolari, consiglieri regionali del territorio e gestori della linea, delle stazioni e del servizio ferroviario promosso dall’assessore regionale ai trasporti ed alle infrastrutture Filippo Boni per creare occasioni di ascolto, concertazione e verifica dei servizi sul territorio coinvolgendo tutti i soggetti a vario titolo coinvolti dal servizio ferroviario regionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Tavolo istituzionale per la linea tirrenica Pisa – Roma: sul tavolo le criticità per utenti e pendolari

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