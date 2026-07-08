Un tavolo istituzionale per far capire che tutti devono essere responsabilizzati sul caso Prato. La deputata di Forza Italia Erica Mazzetti rilancia dopo l’intervista del sindaco Biffoni a La Nazione. Onorevole Mazzetti, il sindaco Biffoni modifica lo scenario e dice a Roma ‘Aiutiamoci ad uscire dalla crisi su sicurezza e legalità ’ lanciando una collaborazione operativa. "Fu lui a parlare di ‘percezione’, dichiari che ha sbagliato e sottovalutato per 10 anni e le polemiche terminano. Altrimente si potrebbe dedurre che è stato tutto calcolato per altri scopi? Dopo di che, sì, percorribile come già abbiamo fatto in altre occasioni per raggiungere l’obiettivo, il modello protrebbe essere quello del “tavolo del distretto”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Sicurezza e legalità: "Un tavolo istituzionale. E porto Biffoni a Roma. Ma lui chieda scusa"

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