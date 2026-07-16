La Verkhovna Rada ha approvato con 289 voti favorevoli la nomina di Serhii Koretskyi come nuovo primo ministro. Koretskyi, noto manager nel settore energetico, è stato fino ad ora amministratore delegato di Naftogaz, la principale azienda statale del gas e del petrolio. Nonostante l’approvazione parlamentare, la piazza è scesa in strada protestando contro il cambiamento.

L’Ucraina ha un nuovo primo ministro. La Verkhovna Rada, il Parlamento di Kiev, ha approvato con 289 voti favorevoli la nomina di Serhii Koretskyi, manager di lungo corso del settore energetico e fino a oggi amministratore delegato di Naftogaz, il principale gruppo statale del gas e del petrolio. È il terzo capo del governo dall’inizio dell’invasione russa del 2022 e guiderà l’esecutivo nel pieno della guerra, in una fase particolarmente delicata per il Paese. La sua nomina rientra nel più ampio rimpasto voluto dal presidente Volodymyr Zelensky, che punta a rafforzare la macchina dello Stato mentre continuano gli attacchi russi e si avvicina un nuovo inverno, tradizionalmente segnato dai bombardamenti contro le infrastrutture energetiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Svolta a Kiev, cambia tutto: ecco il nuovo premier, ma la piazza protesta

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