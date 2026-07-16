Supplenze scuola 2026-2027 al via oggi le domande | requisiti graduatorie e scadenze

Notizia in breve

Da oggi, 16 luglio, è possibile presentare le domande per le supplenze nella scuola per l’anno 2026-2027. La finestra rimarrà aperta fino al 29 luglio e la procedura deve essere completata online. Sono disponibili informazioni sui requisiti necessari, le graduatorie e le scadenze da rispettare. La domanda può essere presentata attraverso il portale dedicato, seguendo le istruzioni fornite dalle autorità scolastiche.