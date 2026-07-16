Supplenze scuola 2026-2027 al via oggi le domande | requisiti graduatorie e scadenze
Da oggi, 16 luglio, è possibile presentare le domande per le supplenze nella scuola per l’anno 2026-2027. La finestra rimarrà aperta fino al 29 luglio e la procedura deve essere completata online. Sono disponibili informazioni sui requisiti necessari, le graduatorie e le scadenze da rispettare. La domanda può essere presentata attraverso il portale dedicato, seguendo le istruzioni fornite dalle autorità scolastiche.
Al via da oggi, giovedì 16 luglio, la finestra per la presentazione delle domande per le supplenze docenti per l'anno scolastico 2026-2027: c'è tempo fino al 29 luglio per completare la procedura online: cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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