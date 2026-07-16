Superlega ecco il calendario Il via il 18 ottobre i tricolori di Perugia esordiranno a Cuneo
Il campionato di Superlega partirà il 18 ottobre, con i tricolori di Perugia che giocheranno in trasferta contro Cuneo. I playoff avranno inizio il 7 marzo con le gare dei quarti di finale e si concluderanno l’11 maggio, con eventuali partite decisive della finale.
I playoff inizieranno il 7 marzo (data di gara-1 dei quarti) e si concluderanno l’11 maggio (giorno dell’eventuale gara 5 di finale) . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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