Nel concorso del Superenalotto del 16 luglio 2026 non sono stati centrati né un 6 né un 5+1. Sono stati vinti sette premi da 26.298 euro ciascuno con un 5. Il jackpot per la prossima estrazione supera i 195 milioni di euro.

ROMA – Nessun 6 né 5+ per il concorso del Supernalotto di oggi, 16 luglio 2026. Centrati sette 5 che portano a casa 26.298,54 euro. Il jackpot per la prossima estrazione sale così a 195,2 milioni di euro. Ecco la combinazione vincente di oggi: 67 – 21 – 1 – 15 – 46 – 52. Numero Jolly: 41. Numero Superstar: 76. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6 né 5+1, centrati sette 5 da 26mila euro. Prossimo jackpot oltre 195 milioni

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 07/05/2026

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