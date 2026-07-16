supercoppa basket 2026 definito il tabellone

Il tabellone della Supercoppa di basket 2026 è stato ufficialmente annunciato. La competizione si svolgerà nella Arena di Tortona il 19 e 20 settembre. Due giornate di partite, con le squadre qualificate che si sfideranno per il primo trofeo ufficiale della stagione. La manifestazione segna l’inizio del nuovo campionato di pallacanestro.

Nel moderno scenario della Arena di Tortona, il 19 e 20 settembre, si giocherà la Supercoppa basket 2026, primo trofeo ufficiale che inaugura la nuova stagione della palla a spicchi. Scopriamo le squadre partecipanti e il programma. SUPERCOPPA BASKET 2026: CHI PARTECIPA A contendersi il trofeo saranno i campioni d’Italia dell’ Olimpia Milano, l’Umana Reyer Venezia, la Virtus Olidata Bologna e i padroni di casa della Bertram Derthona. Gli emiliani parteciperanno a questa edizione per essere stati testa di serie della scorsa edizione della Final Eight di Coppa Italia, mentre i lagunari vi prenderanno parte in quanto finalisti della sfida scudetto, e dopo un solo anno di assenza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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