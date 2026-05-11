Basket definito il tabellone dei playoff di Serie A Ecco accoppiamenti e date

Dopo la fine della stagione regolare, sono stati definiti i match dei playoff di Serie A di basket 2026. Sono stati stabiliti gli accoppiamenti tra le squadre qualificate e le date delle prime gare. Le partite inizieranno a breve, dando il via alla fase finale del campionato. La composizione del tabellone e il calendario sono stati comunicati ufficialmente.

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Chiusa la stagione regolare è già ora per l’inizio dei playoff della Serie A di basket 2026! Le prime otto classificate al termine della regular season si sfidano nei quarti di finale a partite da questo weekend, con la formula della serie al meglio delle cinque partite dove la squadra meglio classificata dopo le trenta giornate gioca in casa gara-1 e gara-2 – spostandosi poi in trasferta per gara-3 e l’eventuale gara-4 – ritornando tra le mura amiche per gara-5. Prima testa di serie la Virtus Bologna, che incrocerà nei quarti di finale la Dolomiti Energia Trentino (ottava), che ha conquistato in extremis un posto ai playoff battendo ieri l’Olimpia Milano.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, definito il tabellone dei playoff di Serie A. Ecco accoppiamenti e date ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NBA Playoffs 2026 today ; NBA Standings Today ; NBA Playoffs standings today ;NBA play in tournament Notizie correlate Leggi anche: Nba, ecco il tabellone dei play-in e dei playoff: tutti gli accoppiamenti e le date Basket femminile: finisce la regular season di Serie A1, definiti gli accoppiamenti dei playoffSi è definitivamente conclusa la stagione regolare per la Serie A1 2025-2026: chiarita in modo completo, definitivo e incontrovertibile la griglia... Argomenti più discussi: LBA Playoff 2026: definito il tabellone. Virtus e Milano si evitano fino alla finale, Trento l'ultima invitata: date e sfide; Definito il tabellone degli LBA Playoff Unipol 2026; PLAY OFF 2025-2026: DEFINITO IL TABELLONE; La Bertram Derthona vince a Venezia 78-75 l'ultima partita del campionato. Ai quarti dei playoff ritroverà i veneti. LBA Playoff Unipol 2026, definito il tabellone - basketinside.com/serie-a/news-s… x.com [Highlights] Victor Wembanyama blocca Julius Randle due volte sotto il canestro costringendo i Timberwolves a una violazione di 24 secondi (con ripetizioni). 5° e 6° blocco per Wemby, appena 16 minuti di gioco. Devin Vassell segna una tripla dall'altra parte. reddit