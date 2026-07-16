Tilman J. Fertitta ha mostrato lo yacht di 500 milioni di dollari, ormeggiato ieri alla banchina 1 del porto. Lo yacht, chiamato ‘Boardwalk’, è stato aperto al pubblico con l’ambasciatore degli Stati Uniti presente. La nave ha attirato l’attenzione per la sua manifattura ritenuta di eccellenza. La ‘passerella’ è stata percorsa con Fertitta e l’ambasciatore statunitense, mentre i visitatori hanno potuto ammirare l’imbarcazione.

Sulla ‘passerella’ con l’Ambasciatore Usa. Tilman J. Fertitta ha aperto le porte di ‘ Boardwalk ’, un giocattolino da 500 milioni di dollari, ormeggiato ieri alla banchina 1 dello scalo dorico. Tutta la zona del Porto Antico, dalla Fincantieri alla lanterna, blindata e specchio d’acqua portuale setacciato da una mezza dozzina di imbarcazioni di Guardia di finanza e Capitaneria di porto. Il pomeriggio caldo reso rovente da un vento inatteso ha accolto gli ospiti a bordo, tutte le personalità civili e militari del territorio, dal prefetto Valiante al questore Capocasa, dal presidente della Regione Acquaroli al sindaco Silvetti, oltre agli assessori regionali Bugaro e Baldelli, quelli comunali Zinni e Berardinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sullo yacht dell’ambasciatore Usa: "Qui la manifattura è d’eccellenza"

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