stretti che non sono hormuz

Le rotte di navigazione mondiali attraversano anche lo stretto di Bab el-Mandeb, situato tra lo stretto di Bab el-Mandeb e il Mar Rosso, oltre allo stretto di Hormuz nel Golfo Persico. Questi passaggi sono considerati punti strategici per il commercio marittimo internazionale, collegando le rotte tra l’Asia, l’Europa e l’Africa. La loro importanza è associata alla sicurezza delle rotte di approvvigionamento energetico e commerciale globale.

Quello che si affaccia sul golfo Persico non è l'unico punto nevralgico per le rotte di navigazione mondiali: una guida per conoscere anche gli altri Il traffico navale è tutelato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata nel 1982 dalla stragrande maggioranza dei paesi (alcune eccezioni sono Israele, Siria, Libano, Turchia e Venezuela). I choke point però rimangono vulnerabili e possono subire blocchi navali, fasi di militarizzazione e interruzioni, con conseguenze potenzialmente enormi e ripercussioni in moltissimi settori: si muove via nave circa l’80 per cento di tutte le merci. Abbiamo riunito gli altri punti di passaggio fondamentali per i traffici marittimi, per farsi un’idea più completa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Inside the Iran-Oman talks over Hormuz

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