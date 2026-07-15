Lo stretto di Hormuz il canale di Panama e gli altri stretti | quanto è fragile l’economia globale di fronte ai conflitti?

L’amministrazione statunitense ha annunciato che lo stretto di Hormuz è aperto e le petroliere possono transitare, nonostante le tensioni con l’Iran. La tregua tra i due paesi si è rotta proprio su questa rotta strategica, che collega il Golfo Persico al mare aperto. Lo stretto di Hormuz rappresenta un punto cruciale per il commercio mondiale di petrolio, e le recenti tensioni rischiano di influenzare le forniture globali.

La tregua tra Stati Uniti e Iran si è incrinata proprio sul transito delle navi da Hormuz: l’amministrazione Trump dichiara che lo stretto è aperto e le petroliere possono passare. I Guardiani della rivoluzione, i soldati che stanno trasformando l’Iran in una dittatura militare, attaccano le navi che transitano senza la loro autorizzazione. Questo non è più un conflitto regionale, ma globale. Da Hormuz passa il 20 per cento del petrolio in commercio, diretto soprattutto verso l’Asia. E non ci sono, per ora, alternative: gli Emirati Arabi Uniti si stanno attrezzando per potenziare oleodotti che portino il petrolio della regione verso i clienti finali senza passare da Hormuz, ma ci vuole tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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