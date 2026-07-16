Arezzo, 16 luglio 2026 – Il sostegno ai caregiver deve diventare una priorità per le istituzioni politiche e sanitarie. A ribadirlo è Antonio Rauti, presidente della Casa di Riposo “Fossombroni”, all’indomani della sentenza di assoluzione della donna di San Giovanni Valdarno che aveva ucciso la madre malata di Alzheimer a causa di un vero e proprio stress da assistenza. L’esito del processo ha riaperto il dibattito sul peso fisico, psicologico ed economico che grava quotidianamente su migliaia di familiari nel farsi carico ventiquattro ore su ventiquattro di persone con patologie neurodegenerative, focalizzando l’attenzione sulla necessità di prevedere reali strumenti di tutela e supporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Stress da assistenza”: Antonio Rauti ribadisce l’urgenza di sostenere i caregiver

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Si parla di: Ultimo giorno del Bct e da un punto di vista della resistenza fisica probabilmente possiamo dire: Meno male che è finita. E' vero ci ha detto Frascadore ed anche lo stress è stato altissimo; Uccise la madre malata strangolandola, Giuseppina Martin assolta: Lasciata sola ad assisterla, stress traumatico.