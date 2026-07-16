Street tutor sperimentazione nei comuni dell’Unione

Notizia in breve

A partire da maggio, il servizio di street tutor è stato avviato a Faenza e ora si amplia agli altri comuni dell’Unione della Romagna Faentina. La sperimentazione prevede l’impiego di tutor di strada per supportare i giovani e migliorare la sicurezza. La proposta iniziale si sta estendendo nel territorio, coinvolgendo un numero crescente di zone e cittadini.