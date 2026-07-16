Street tutor sperimentazione nei comuni dell’Unione
A partire da maggio, il servizio di street tutor è stato avviato a Faenza e ora si amplia agli altri comuni dell’Unione della Romagna Faentina. La sperimentazione prevede l’impiego di tutor di strada per supportare i giovani e migliorare la sicurezza. La proposta iniziale si sta estendendo nel territorio, coinvolgendo un numero crescente di zone e cittadini.
Più street tutor nel territorio dell’Unione: la sperimentazione. Dopo l’avvio a Faenza nel mese di maggio, la sperimentazione del servizio di street tutor si estende agli altri comuni dell’ Unione della Romagna Faentina. Grazie a un accordo condiviso tra i sindaci del territorio, la mappa dei controlli per la sicurezza urbana comprenderà ora anche Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme e Brisighella. Nella settimana da lunedì 20 a sabato 25 luglio prenderà il via la fase di test, che sarà attiva nella fascia oraria dalle 17 alle 21. L’iniziativa punta a valutare sul campo l’efficacia del servizio per una eventuale estensione strutturale anche fuori dal territorio faentino, dove l’attività ordinaria proseguirà comunque regolarmente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Temi più discussi: Street tutor, sperimentazione neicomuni dell’Unione della Romagna Faentina; Street tutor, la sperimentazione si allarga a tutto il Faentino: dove e quando entreranno in azione; Street Tutor, al via la sperimentazione anche a Castel Bolognese, Solarolo e Riolo; Street Tutor, la sperimentazione si allarga a tutta l’Unione della Romagna Faentina.
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