Stop al lavoro! Temperature record in Italia | la decisione senza precedenti

Un’ordinanza ha vietato temporaneamente l’attività lavorativa in alcune regioni italiane a causa di temperature record. Le temperature hanno raggiunto livelli estremi, portando a una sospensione delle attività per tutelare la salute dei lavoratori. La decisione riguarda principalmente lavori all’aperto e si è resa necessaria per prevenire rischi legati al caldo eccessivo. La misura è stata adottata in modo immediato, senza precedenti, in risposta alle condizioni meteorologiche estreme.

Le temperature elevate non rappresentano soltanto un disagio per chi trascorre parte della giornata all’aperto, ma possono trasformarsi in un rischio concreto per la salute di migliaia di lavoratori. Quando il sole raggiunge la massima intensità, continuare a svolgere attività fisicamente impegnative significa esporsi a condizioni che possono mettere a dura prova l’organismo, rendendo necessario adottare misure straordinarie per limitare i pericoli. Negli ultimi anni il tema della sicurezza sul lavoro durante le ondate di caldo è diventato sempre più centrale. La tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature ha spinto istituzioni e parti sociali a individuare strumenti capaci di ridurre i rischi nelle fasce orarie più critiche, intervenendo soprattutto nei settori dove l’attività si svolge prevalentemente all’aperto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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CALDO ESTREMO, RETE ELETTRICA IN TILT: BLACKOUT E DISAGI | 26/06/2026

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