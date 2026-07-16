La Regione Piemonte ha avanzato una proposta di prelevare acqua dai fiumi per irrigare i campi al fine di fronteggiare la siccità. Un esperto di fiumi e biodiversità ha commentato che questa soluzione è pericolosa e autolesionista, definendola anche sconcertante. La proposta ha suscitato reazioni di critica da parte di specialisti nel settore ambientale. La discussione riguarda le implicazioni di prelievi massicci di acqua sui corsi d'acqua e sulla biodiversità locale.

Piemonte Per contrastare la siccità la Regione propone di prelevare l’acqua dei fiumi per irrigare i campi. Intervista con l'esperto di fiumi e biodiversità: «E’ una idea pericolosa e autolesionista» Piemonte Per contrastare la siccità la Regione propone di prelevare l’acqua dei fiumi per irrigare i campi. Intervista con l'esperto di fiumi e biodiversità: «E’ una idea pericolosa e autolesionista» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La Regione Piemonte ci riprova. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Stefano Fenoglio: «Mettere a secco i fiumi è un’idea sconcertante»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’afa avanza: 18 bollini rossi. Treno bloccato al caldo. “Fiumi e laghi a secco”Diciotto città hanno raggiunto il livello di allerta rosso per le alte temperature, mentre altre sei sono in codice arancione.

Fiumi a secco, in Veneto torna lo spettro dell'estate da incubo del 2022. E il piano anti-siccità fa solo piccoli passiIl fiume Po si trova sotto la soglia minima, mentre il cuneo salino sul Delta sta risalendo, mettendo a rischio le coltivazioni.