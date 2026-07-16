Stefano Fenoglio | Mettere a secco i fiumi è un’idea sconcertante

Da ilmanifesto.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Regione Piemonte ha avanzato una proposta di prelevare acqua dai fiumi per irrigare i campi al fine di fronteggiare la siccità. Un esperto di fiumi e biodiversità ha commentato che questa soluzione è pericolosa e autolesionista, definendola anche sconcertante. La proposta ha suscitato reazioni di critica da parte di specialisti nel settore ambientale. La discussione riguarda le implicazioni di prelievi massicci di acqua sui corsi d'acqua e sulla biodiversità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Piemonte Per contrastare la siccità la Regione propone di prelevare l’acqua dei fiumi per irrigare i campi. Intervista con l'esperto di fiumi e biodiversità: «E’ una idea pericolosa e autolesionista» Piemonte Per contrastare la siccità la Regione propone di prelevare l’acqua dei fiumi per irrigare i campi. Intervista con l'esperto di fiumi e biodiversità: «E’ una idea pericolosa e autolesionista» Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La Regione Piemonte ci riprova. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

stefano fenoglio mettere a secco i fiumi 232 un8217idea sconcertante
© Ilmanifesto.it - Stefano Fenoglio: «Mettere a secco i fiumi è un’idea sconcertante»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’afa avanza: 18 bollini rossi. Treno bloccato al caldo. “Fiumi e laghi a secco”Diciotto città hanno raggiunto il livello di allerta rosso per le alte temperature, mentre altre sei sono in codice arancione.

Fiumi a secco, in Veneto torna lo spettro dell'estate da incubo del 2022. E il piano anti-siccità fa solo piccoli passiIl fiume Po si trova sotto la soglia minima, mentre il cuneo salino sul Delta sta risalendo, mettendo a rischio le coltivazioni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web