Stasera oltre allo shopping c’è il Mercatino dei bimbi

Stasera in centro storico si svolge la seconda serata di “Shopping sotto le Stelle”. Dalle 21, in piazza del Popolo, si terrà il Mercatino delle Meraviglie, dedicato ai bambini. L’evento prevede spazi dedicati ai più piccoli e attività di intrattenimento, oltre allo shopping tradizionale. La manifestazione prosegue con appuntamenti serali, coinvolgendo cittadini e visitatori nel centro cittadino.

I bambini saranno i protagonisti della seconda serata di “ Shopping sotto le Stelle “. Oggi dalle 21 in centro storico partirà il Mercatino delle Meraviglie, in piazza del Popolo. Attraverso il baratto di giocattoli e oggetti di seconda mano o l’affare alla buona i più piccoli sperimenteranno il valore del riuso e dello stare in compagnia. "Il Mercatino delle Meraviglie – testimonia l’assessore Mattia Galeazzi – arricchirà Shopping sotto le Stelle, l’iniziativa che ogni giovedì sera d’estate, fino al 20 agosto, vedrà negozi aperti dalle 21 fino a tarda sera, iniziative culturali, musica dal vivo, laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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