Quattro ospiti, tra cui Niccolai, Di Santo, Moltedo e Antinori, parteciperanno questa sera al ‘Ronca’ durante la Partita delle Stelle. La manifestazione si svolge al RoncaCity Playground, un punto di riferimento per l’estate cestistica forlivese, che propone incontri, sfide e eventi dedicati a giocatori, allenatori, dirigenti e appassionati. La rassegna ha consolidato la sua presenza nel panorama locale, attirando pubblico e professionisti del settore.

Il punto di riferimento cestistico dell’estate forlivese da qualche stagione è il RoncaCity Playground, rassegna di sfide, incontri e appuntamenti per giocatori, allenatori, dirigenti, addetti ai lavori e appassionati. Ma stasera al polisportivo di Roncadello si vivrà un momento particolare: andrà in scena ‘ La Notte delle Stelle ’, una serata speciale dedicata ai partner della manifestazione che riporterà i tifosi forlivesi agli anni ’90 e nello specifico a quando la Libertas era targata Olitalia, marchio mitico e foriero di ricordi incancellabili: su tutti la promozione in A1 del 1995 firmata da un gruppo irripetibile di giocatori, quattro dei quali saranno protagonisti stasera al RoncaCity. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stasera Niccolai, Di Santo, Moltedo e Antinori ospiti al ‘Ronca’ e coach alla Partita delle Stelle

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