Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 16 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 16 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. The Chronicles of Riddick è un film del 2004, scritto e diretto da David Twohy, sequel di Pitch Black (2000). Nel 2013 ne è stato girato un seguito intitolato Riddick. Richard B. Riddick ha passato gli ultimi cinque anni in fuga, da un pianeta remoto all’altro cercando di evitare cacciatori mercenari pronti a tutto pur di intascare la taglia sulla sua testa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv giovedì 16 luglio: The Chronicles of Riddick

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Stasera in TV — giovedì 16 luglio 2026Stasera in televisione, giovedì 16 luglio 2026, i principali canali italiani trasmettono una varietà di contenuti.

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