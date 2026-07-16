Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 16 Luglio 2026 - Blink Twice

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Blink Twice segna l'esordio alla regia di Zoë Kravitz con un thriller psicologico elegante e ricco di tensione interpretato da Channing Tatum, Christian Slater e Geena Davis. Quella che per una giovane donna sembra una vacanza esclusiva su un'isola paradisiaca si trasforma lentamente in un incubo, quando iniziano ad affiorare. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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