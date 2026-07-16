Un uomo con precedenti penali legati alla camorra è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti di un cronista del Fatto quotidiano. La vicenda riguarda minacce e comportamenti persecutori nei confronti del giornalista napoletano, che aveva denunciato le intimidazioni. La sentenza è stata emessa dopo il processo, confermando la responsabilità dell’imputato.

Per il cronista napoletano del Fatto quotidiano Vincenzo Iurillo è arrivata giustizia. L’imprenditore pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto, imputato di atti persecutori contro il giornalista, e di lesioni per aver mandato all’ospedale l’ambientalista Wwf Claudio d’Esposito con 40 giorni di prognosi, è stato condannato a due anni e otto mesi. La sentenza unisce entrambi i reati col vincolo della continuazione. Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni. La procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso aveva chiesto cinque anni. La decisione del giudice di Torre Annunziata Adele Marano è arrivata alle 18.15 di oggi, circa tre anni dopo i fatti, avvenuti a Sant’Agnello tra l’aprile 2023 e il gennaio 2024. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stalking al cronista del Fatto Vincenzo Iurillo, l’imprenditore pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto condannato a due anni e otto mesi

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