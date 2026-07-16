STAGIONE RAI 2026 AL VIA | LE DATE DI PARTENZA DEI PROGRAMMI PIÙ ATTESI

La nuova stagione televisiva 2026-2027 partirà tra meno di due mesi, con le principali reti che stanno definendo le date di lancio dei programmi più attesi. Tra settembre e ottobre, sono previsti i debutti di diversi show di punta. La programmazione si concentra su date precise, con i primi appuntamenti che coinvolgeranno diverse fasce orarie e generi, puntando a catturare l’attenzione del pubblico fin dai primi giorni.

Tra meno di due mesi inizia la stagione televisiva 20262027 e le reti maggiori stanno curando nei minimi dettagli la loro programmazione. Quali sono le date di debutto dei programmi più attesi? Andando con ordine di debutto, l’elenco dei debutti a settembre e a ottobre. Settembre. Ottobre. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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