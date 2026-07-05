in una coppia sana ci si ammira e ci si migliora sempre a vicenda

Cara Candida, ho 31 anni e una fidanzata che mi ama, ne sono sicuro. Il problema è che mi ama sempre nella versione successiva di me. Se mi vesto bene, dice che starei meglio con una giacca diversa. Se cucino, mi spiega che il piatto che ho fatto con tanta fatica potrebbe venire ancora meglio. Se parlo inglese, mi dice che dovrei fare un corso per diventare ancora più fluente. Mi ha regalato libri di crescita personale, un corso di public speaking e un manuale per organizzare meglio il tempo. Dice che vede in me un potenziale enorme e che sarebbe un peccato sprecarlo. All’inizio, apprezzavo, i suoi complimenti mi gratificavano. Ormai, però, ho una strana inquietudine: ogni complimento è seguito da un «però». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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