Spiaggia vai all' alba a lasciare telo e ombrellone? Occhio che ti fanno la multa

Chi va in spiaggia all’alba per lasciare teli e ombrelloni potrebbe ricevere una multa. Le autorità hanno intensificato i controlli nelle zone libere, dove spesso si occupano i posti più richiesti. Chi occupa gli spazi senza autorizzazione rischia sanzioni amministrative. La normativa vieta di lasciare ombrelloni o teli in assetto di occupazione senza permesso. I controlli vengono effettuati anche nelle prime ore del mattino, prima dell’arrivo di altri bagnanti.

Sì sa: il posto in prima fila al mare si conquista con una levataccia. Soprattutto quando la spiaggia è libera e quei pochi metri di sabbia sono ambiti da tanti. Eppure c’è sempre chi ci prova: lasciando una sdraia o un ombrellone la sera prima, “dimenticando” un asciugamano ben steso, oppure arrivando prima degli altri, di solito all’alba, per occupare posti anche per altre persone. In qualche caso anche dietro compenso. Non si fa. È vietato. Lo hanno ricordato a tutti i militari della Guardia costiera, intervenuti a Riva Trigoso, nel comune di Sestri Levante, intervenuti con un blitz per controllare ombrelloni, asciugamani, lettini e... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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