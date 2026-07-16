La spiaggia comunale presenta numerosi problemi: le docce sono fuori uso, l’arenile è in condizioni di degrado e manca un’area di parcheggio adeguata. La presenza di strutture danneggiate e il disordine generale sono stati segnalati da un residente, che ha inoltre criticato la gestione del Comune, chiedendo se si favorisca solo una certa categoria di utenti. La situazione ha suscitato proteste tra i frequentatori della spiaggia, che si trovano ad affrontare disagi quotidiani.

"Docce che non funzionano, arenile in disordine e assenza di parcheggi". Silvia Cecchi lamenta lo stato della spiaggia libera e interroga il Comune: "volete solo i ricchi?". "Manca un’area di parcheggio per le auto – racconta – e il servizio docce è scadente e mal funzionante. La spiaggia è trascurata, mai “tirata” e pulita. Il servizio acqua è gratuito, una offerta generosa da parte del Comune, ma insufficiente. Ci sarebbero due blocchi di docce all’aperto, ma fin dall’inizio della stagione uno era interdetto e l’altro era instabile. Ultimamente quello instabile è stato rimosso e l’altro è l’unico in funzione. E’ pronto un cartello con scritto “acqua esaurita, docce e wc chiusi”, da esporre all’occorrenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Spiaggia comunale in degrado". Docce in tilt e assenza di parcheggi

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