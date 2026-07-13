A Bacoli arrivano le docce gratis sulle spiagge libere il sindaco | Mai più degrado e abbandono

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Bacoli ha annunciato l'installazione di docce gratuite sulle spiagge libere del territorio. La misura mira a prevenire il degrado e l'abbandono delle aree balneari, offrendo un servizio accessibile a tutti i visitatori. Le nuove strutture saranno collocate in punti strategici lungo le spiagge pubbliche, senza specificare i tempi di realizzazione. La decisione si inserisce in un intervento più ampio di tutela e riqualificazione delle zone costiere comunali.

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Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato l'installazione di docce gratis per tutti sulle spiagge libere della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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