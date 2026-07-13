A Bacoli arrivano le docce gratis sulle spiagge libere il sindaco | Mai più degrado e abbandono

Il sindaco di Bacoli ha annunciato l'installazione di docce gratuite sulle spiagge libere del territorio. La misura mira a prevenire il degrado e l'abbandono delle aree balneari, offrendo un servizio accessibile a tutti i visitatori. Le nuove strutture saranno collocate in punti strategici lungo le spiagge pubbliche, senza specificare i tempi di realizzazione. La decisione si inserisce in un intervento più ampio di tutela e riqualificazione delle zone costiere comunali.

Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato l'installazione di docce gratis per tutti sulle spiagge libere della città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ceriale: 10 nuove docce gratuite e sostenibili sulle spiagge libereSono state installate dieci nuove docce gratuite e sostenibili sulle spiagge libere di Ceriale.

Spiagge libere a Bacoli, un balneare: «Il sindaco ama i pezzenti». E Della Ragione: «Il mare non è vostro»Una turista italiana di circa sessant’anni si trovava su una spiaggia libera a Bacoli quando si è spostata presso il bar di un vicino stabilimento...

Temi più discussi: Bacoli, arrivano le docce gratuite sulle spiagge libere. Sindaco Della Ragione: Un diritto per tutti; Ingerisce acqua in mare a Bacoli: Alessio si è svegliato dal coma; Il sindaco di Bacoli scrive al balneare che ha dato dei pezzenti a chi va al mare sulle spiagge libere: Il vostro tempo è finito, i pezzenti si riprenderanno ciò che è loro; Campi Flegrei, Sogesid avvia a Bacoli le attività per la messa in sicurezza del costone Cento Camerelle -.

A Bacoli arrivano le docce gratis sulle spiagge libere, il sindaco: Mai più degrado e abbandonoIl sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato l'installazione di docce gratis per tutti sulle spiagge libere della città ... fanpage.it

Zone familiari. E do ragione a #DellaRagione . Con un'avvertenza alla società civile. Evitiamo che segua la sorte di #AngeloVassallo. Abbiamo già dato. A #Bacoli, soprattutto, vigilate. x.com

Bacoli apre le spiagge ai cani: il modello che piace ai turistiBacoli conferma le spiagge aperte ai cani: l'ordinanza conquista i turisti e cambia le regole dei lidi. Tutti i dettagli. stylo24.it