Sparatoria ad Arluno è giallo | due auto si incrociano e parte una fucilata grave un uomo L' ipotesi del regolamento di conti

Nella serata di giovedì 18 luglio, alle porte di Arluno, un uomo è stato ferito gravemente durante uno scontro tra due auto. Secondo le prime ricostruzioni, le vetture si sono incrociate e una delle persone a bordo ha sparato con un fucile. L’ipotesi più accreditata indica un regolamento di conti collegato allo spaccio di droga. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso, senza ancora aver reso noti dettagli sulla dinamica o sull’identità delle persone coinvolte.

Ha i contorni del giallo, ma il movente quasi certamente legato allo spaccio di droga, il ferimento di un uomo nella serata di giovedì 18 luglio alle porte di Arluno, nel Milanese. La vittima è stata raggiunta da una fucilata alla coscia mentre, con altre due persone, era alla guida della sua auto lungo la provinciale 229 che collega Arluno a Pogliano Milanese. Tutto è avvenuto poco dopo le 21.10. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Legnano e del Gruppo di Rho, i tre - un 34enne, un 36enne e una donna di 34 anni, tutti italiani - avrebbero incrociato causalmente tre nordafricani lungo la strada e d’improvviso uno di loro avrebbe esploso un colpo di fucile in direzione dell’auto. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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