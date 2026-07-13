Due Mondi a Spoleto Cipriani buona la prima Il Festival trionfa e già guarda al futuro

Il Festival dei Due Mondi di Spoleto si è concluso con la 69esima edizione, la prima sotto la direzione di Daniele Cipriani. La manifestazione ha registrato il record di incassi e di proposte culturali presentate. La kermesse si è chiusa con entusiasmo, lasciando aperte le porte per l’edizione del settantesimo anniversario nel 2027.

Anche il Festival dei Due Mondi arriva al gran finale con una 69esima edizione, la prima guidata dal nuovo direttore artistico Daniele Cipriani, che segna il record assoluto di incasso, di di proposta culturale e di emozioni e apre la strada all’edizione 2027, quella del settantesimo anniversario. Ed è proprio Cipriani, che ieri – prima del Concerto finale in Piazza Duomo, a cui era presente anche il ministro Alessandro Giuli – ha tracciato il consuntivo di una manifestazione che per 17 giorni ha trasformato Spoleto nel cuore pulsante della scena artistica internazionale. Tra debutti, produzioni d’avanguardia e maestri consacrati, "ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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