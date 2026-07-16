Durante il Mondiale del 1954, l’Italia affrontò diverse accuse e incidenti. Si sospettano casi di doping tra i giocatori, mentre un arbitro fu accusato di corruzione. Inoltre, ci furono episodi di pestaggi tra i calciatori azzurri e altri membri della squadra. I giocatori salirono sui pullman dopo aver caricato i bagagli, e l’autista partì senza ulteriori dettagli sul viaggio.

Accompagnati da una non giustificata euforia gli Azzurri caricarono i borsoni, salirono in pullman, presero ordinatamente posto e quando l’autista ingranò la marcia sentirono che stava per cominciare un viaggio che li avrebbe portati lontano, nonostante la Svizzera - sede della coppa del mondo del 1954 - fosse vicina e ci sarebbero valute una manciata di ore per raggiungerla. Non avevano fatto i fonti con un signore di nome Mario Vianna, un brasiliano di origini italiane che prima di trovare una direzione alla sua vita, l’aveva riempita di tanti mestieri, dal lustrascarpe all’addetto al recupero dei crediti. Poi era diventato un arbitro e se questa non può essere una colpa, considerati gli eventi che andiamo a narrare divenne un'aggravante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sospetti di doping, l'arbitro corrotto e il pestaggio azzurro: il Mondiale '54, il più discusso di sempre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Più gol, più emozioni, più tutto: anche i numeri dicono che è il Mondiale più bello di sempreDurante il torneo sono stati segnati numerosi gol spettacolari e sono avvenute rimonte sorprendenti.

Il Wall Street Journal sfotte i puristi del calcio: “il Mondiale a 48 è il più bello di sempre, media gol più alta dal 1958”Il Wall Street Journal difende il formato a 48 squadre dei Mondiali, sostenendo che sia il più spettacolare di sempre.

Argomenti più discussi: Ombre su Conor McGregor: Ha assunto ormoni e anabolizzanti anche dopo che la sua gamba era guarita; Sky presenta la nuova stagione di sport: Champions, tennis da record e Antonelli nuovo ambassador; Rabbia - Ministero Salute; Cristiano, ma quale pensione... vuole Euro 2028! E porterà il suo allenatore sulla panchina del Portogallo.

Sono nuovo nel ciclismo professionistico - Tadej Poga?ar sta facendo doping? reddit