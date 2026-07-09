Più gol più emozioni più tutto | anche i numeri dicono che è il Mondiale più bello di sempre

Durante il torneo sono stati segnati numerosi gol spettacolari e sono avvenute rimonte sorprendenti. Partite con risultati inattesi hanno regalato continui colpi di scena, anche negli ultimi minuti. La copertura mediatica evidenzia come questa edizione del Mondiale abbia portato emozioni intense e risultati inaspettati, contribuendo a renderlo uno dei più seguiti e discussi di sempre.

“Gol spettacolari, rimonte mozzafiato, colpi di scena all’ultimo minuto, risultati a sorpresa: che Mondiale emozionante!”. La Bbc ci piazza pure l’esclamativo, a sentenziare. Ma visto che non può trattarsi solo di una percezione, ecco la lunga analisi che dimostra – numeri alla mano – che questi sono davvero, finora, i Mondiali più belli di sempre. Un sacco di gol. “In 96 delle 104 partite disputate, abbiamo visto 280 gol. Ovvero 2,92 gol a partita, il miglior risultato dal 1970 in Messico, quando furono segnati 95 gol in 32 partite, con una media di 2,97 gol a partita. A titolo di confronto, la media gol a partita è stata di 2,69 in Qatar nel 2022, 2,64 in Russia nel 2018, 2,67 in Brasile nel 2014 e 2,27 in Sudafrica nel 2010. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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