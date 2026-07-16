I sondaggi politici indicano una maggioranza frammentata sulla legge elettorale, con una perdita costante di consensi per le forze di destra. La divisione interna sulla questione delle preferenze e il voto segreto hanno contribuito a una diminuzione dei voti per i partiti che le compongono. La maggioranza sembra concentrarsi esclusivamente sulla riforma del sistema elettorale, lasciando da parte altri temi importanti. I dati rilevati mostrano un calo continuo dei consensi per i leader di destra.

Le divisioni sulla legge elettorale, con l’incidente del voto segreto sulle preferenze, e la passività di una maggioranza che si occupa soltanto della riforma del voto, mostrano i loro effetti nei sondaggi. La Supermedia di YouTrend per Agi mostra infatti un nuovo calo del centrodestra, confermando che la coalizione di governo è allo sbando e anche gli italiani se ne sono accorti. Non è un caso che Fratelli d’Italia registri il dato più basso dall’insediamento del governo Meloni, così come si registra il dato più basso per tutto il centrodestra dall’inizio della legislatura. Le opposizioni non ne approfittano più di tanto, non riuscendo a guadagnare consensi, ma riescono ugualmente ad allungare il vantaggio sulle destre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, maggioranza allo sbando sulla legge elettorale e le destre perdono voti: crollo continuo per Meloni & C.

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