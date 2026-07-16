Una donna che offriva consulti di cartomanzia e chiromanzia sui social è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Durante un controllo sono stati rilevati un’attività non dichiarata e il ricevimento di circa 30mila euro di Reddito di cittadinanza. La donna si presentava come maga e promuoveva servizi gratuiti, ma dall’indagine sono emersi guadagni non dichiarati e un’illecita percezione del beneficio.

Una donna che si presentava come maga sui social, promuovendo consulenze di cartomanzia e chiromanzia indicate come gratuite, è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Solofra al termine di un accertamento che avrebbe fatto emergere un’attività svolta in nero e la percezione del Reddito di cittadinanza per circa 30mila euro. Gli accertamenti della Guardia di Finanza a Solofra L’operazione è stata condotta dalla compagnia della Guardia di Finanza di Solofra, in provincia di Avellino. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna offriva servizi di predizione del futuro attraverso i social network, pubblicizzando consulenze telefoniche di cartomanzia e chiromanzia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Solofra (Avellino), cartomante scoperta dalla Guardia di Finanza: attività in nero e reddito di cittadinanza da 30mila euro

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Cartomante in nero scoperta ad Avellino: evase 50mila euro di tasse

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Si parla di: Avellino, scoperta cartomante abusiva: prendeva anche il reddito di cittadinanza.

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