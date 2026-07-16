Solidarietà al popolo albanese via alla mozione
Un consigliere comunale del Pd, che rappresenta anche la comunità albanese locale, sta preparando una mozione di solidarietà verso il popolo albanese. La mozione è attualmente in fase di elaborazione e sarà presentata prossimamente. La proposta si inserisce in un'iniziativa di sostegno e vicinanza verso la popolazione albanese. La discussione sulla mozione è prevista nel prossimo consiglio comunale.
Il consigliere comunale del Pd Nikolin Gjoni, anche in qualità di rappresentante della comunità albanese di Capannori, sta lavorando ad una mozione per esprimere solidarietà al popolo albanese, poiché da diversi giorni migliaia di cittadini albanesi stanno manifestando pacificamente in numerose città dell’Albania per chiedere maggiore trasparenza, giustizia sociale, tutela del patrimonio pubblico e rispetto dei principi democratici. "Le manifestazioni in atto, che coinvolgono anche la diaspora albanese residente all’estero, vanno avanti da più di 40 giorni e mirano a fermare la cementificazione selvaggia e denunciano il rischio di un colonialismo immobiliare che arricchirebbe pochi privati a danno della collettività", spiega il consigliere Gjoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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