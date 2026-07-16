Solidarietà al popolo albanese via alla mozione

Notizia in breve

Un consigliere comunale del Pd, che rappresenta anche la comunità albanese locale, sta preparando una mozione di solidarietà verso il popolo albanese. La mozione è attualmente in fase di elaborazione e sarà presentata prossimamente. La proposta si inserisce in un'iniziativa di sostegno e vicinanza verso la popolazione albanese. La discussione sulla mozione è prevista nel prossimo consiglio comunale.