Smuovevano tonnellate di rifiuti illeciti tra Europa e Medio Oriente | smantellata una rete trafficanti

Notizia in breve

Alle prime luci dell'alba di giovedì 16 luglio, i Carabinieri hanno smantellato una rete di traffico illecito di rifiuti che operava tra Europa e Medio Oriente. L’indagine ha portato all’arresto di diversi sospetti e al sequestro di tonnellate di materiali illegali trasportati clandestinamente. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri in varie città italiane e all’estero.