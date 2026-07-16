Smuovevano tonnellate di rifiuti illeciti tra Europa e Medio Oriente | smantellata una rete trafficanti
Alle prime luci dell'alba di giovedì 16 luglio, i Carabinieri hanno smantellato una rete di traffico illecito di rifiuti che operava tra Europa e Medio Oriente. L’indagine ha portato all’arresto di diversi sospetti e al sequestro di tonnellate di materiali illegali trasportati clandestinamente. Le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri in varie città italiane e all’estero.
Brescia, 16 luglio 2026 – Una vasta operazione contro il traffico illecito di rifiuti è scattata all'alba di oggi, giovedì 16 luglio. I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia in sinergia con il Comando Provinciale di Brescia, supportati dai comandi di diverse province italiane, stanno dando esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Brescia, su richiesta della locale Procura della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia. L'inchiesta svela una rete criminale dalle dimensioni vaste, capace di muovere tonnellate di rifiuti non solo all'interno dei confini europei, ma fino al Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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