Linkiesta Paper sul corridoio economico tra India Medio Oriente ed Europa

Da linkiesta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È uscito il nuovo numero di Linkiesta Paper, che analizza il corridoio economico tra India, Medio Oriente e Europa, denominato Imec. Il focus del numero riguarda le dinamiche commerciali e le relazioni economiche tra le tre aree, con approfondimenti sui flussi di scambio e le strategie di cooperazione. Il testo è disponibile sul sito ufficiale e nello store di Linkiesta.

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