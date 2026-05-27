linkiesta paper sul corridoio economico tra india medio oriente ed europa

Notizia in breve

È uscito il nuovo numero di Linkiesta Paper, che analizza il corridoio economico tra India, Medio Oriente e Europa, denominato Imec. Il focus del numero riguarda le dinamiche commerciali e le relazioni economiche tra le tre aree, con approfondimenti sui flussi di scambio e le strategie di cooperazione. Il testo è disponibile sul sito ufficiale e nello store di Linkiesta.