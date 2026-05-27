Linkiesta Paper sul corridoio economico tra India Medio Oriente ed Europa
È uscito il nuovo numero di Linkiesta Paper, che analizza il corridoio economico tra India, Medio Oriente e Europa, denominato Imec. Il focus del numero riguarda le dinamiche commerciali e le relazioni economiche tra le tre aree, con approfondimenti sui flussi di scambio e le strategie di cooperazione. Il testo è disponibile sul sito ufficiale e nello store di Linkiesta.
È disponibile l’ultimo numero di Linkiesta Paper, si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse È disponibile sul nostro store il nuovo numero di Linkiesta Paper, dedicato al corridoio economico tra India, Medio Oriente ed Europa (Imec). Si può comprare già adesso, qui sullo store. Imec è il tentativo di ridisegnare la globalizzazione su basi aperte, tecnologiche e democratiche. Da Delhi a Bruxelles, passando per l’Italia, ecco la nuova rotta che sfida la Via della seta cinese con infrastrutture, energia e diplomazia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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